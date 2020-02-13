Ціна газу на українському ринку впала до 10-річного мінімуму

Ціна газу на українському ринку впала до позначки 186 доларів за 1 тис кубометрів починаючи з 3-го кварталу 2019-го року, що є мінімумом для останніх 10-ти років.

Про це повідомляє у прес-релізі енергетичного провайдеру ETG.UA.

На думку компанії на поточну ціну газу, як на українському, так і на світових ринках, вплинуло кілька факторів.

По-перше, аномально тепла зима в нашій країні та у всій Європі.

Друга причина – політична. Через очікування розв’язання питання транзиту російського газу через Україну, європейські учасники ринку заповнили всі доступні сховища. Після підписання нового договору пропозиція перевищила попит. Як підсумок – стрімке падіння ціни до рекордних показників.

Також вплинула китайська промисловість, яка є основним світовим споживачем газу, через коронавірус значно скоротила виробництво, в деяких галузях на 40%.

Відповідно скоротилося споживання, і ціна на світовому ринку просіла ще нижче.

На початку 2020 року було невелике зростання, але вже зараз зрозуміло, що продовження теплої зими та китайський коронавірус знизять цінову планку ще нижче. "Спираючись на цю інформацію, ми можемо прогнозувати ціну у 2020 році на рівні 120-150 дол",– СЕО ETG.UA Володимир Шведкий.

У компанії запевняють, що через нові російські проєкти: "Північний" та "Південний" потік, а також постачання зрідженого газу з США та Росії, створюється надлишкова пропозицію на ринку, тому істотного корегування ціни в бік підвищення очікувати не варто.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" уже порахував січневу ціну на паливо за новою методикою. Вона становить 4 650 грн за тис куб м (без ПДВ, націнки газзбутів і транспортування). Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Однак якщо порівнювати з груднем 2019 року, то ціна виросла на 8,7%.

Плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ, а також розділили на рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача.

12 лютого прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму.

"Вона буде нижче, ніж в грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватись. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - сказав прем'єр.