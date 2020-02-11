Гереги продовжують розширяти земельні агроактиви

Антимонопольний комітет дозволив "Епіцентр К" на придбання частки, що забезпечує понад 50% голосів у вищому органі управління ТОВ "Хмельницьк-Агро", підприємства що входить до "Сварог Вест Груп".

Про це повідомляє прес-служба компанії

Наразі триває процес оформлення угоди.

Цією угодою "Епіцентр Агро" збільшить кількість оброблюваних сільськогосподарських площ у Хмельницькій області.

Загалом земельний банк агрохолдингу зросте майже с 120 тис. га до 160 тис. га в обробітку.

"Для якісного управління додатковим земельним банком у структурі "Епіцентр Агро" будуть створені ще два кластери.

На землях цих кластерів, крім вирощування традиційних культур - пшениці, соняшника, кукурудзи та ріпаку, у сівозміні залишаться такі нішеві культури, як голозерний гарбуз, буде розвиватися вирощування органічних культур та насіннєвого матеріалу на поливі", - пояснив керівник аграрного напрямку "Епіцентр К" Василь Мороз у коментарі для ЕП.

"Хмельницьк-Агро" займається рослинництвом, тваринництвом, має серед активів зерносховища та насіннєвий завод.

Відповідно до інформації на сайті "Сварог Вест Груп", компанія обробляла 80 тисяч гектар у Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирських областях.

Агрохолдинг "Сварог Вест Груп" належить колишнім народним депутатам, братам-мільйонерам Сергію та Олександру Бурякам.

Власниками "Епіцентр К" є Олександр та Галина Гереги.

Нагадуємо:



У листопаді стало відомо, що компанія "Епіцентр К" депутата Олександра Гереги та його дружини Галини інвестувала в розбудову та реконструкцію елеваторного господарства майже 3 мільярда гривень, загальна вартість проєктів із розбудови та реконструкції комплексів, складе 4,6 мільярда гривень.

У березні 2019-го Антимонопольний комітет дозволив "Агрохолдингу 2012" купити у компанії "Оболонь" активи в Хмельницькій області.

За останні роки народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина інвестували в аграрний бізнес 150 млн доларів.

У березні 2018 року Гереги придивлялися також до цукрового бізнесу.

Раніше гендиректор "Епіцентр-К" розповів ЕП, що Гереги почали будувати свою аграрну імперію в 2015 році. За останні три роки їм вдалося сконцентрувати понад 100 тис. га в п'яти регіонах країни.

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