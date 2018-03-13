За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів

За останні 2 роки народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина інвестували в аграрний бізнес 150 млн доларів.

Про це генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" Петро Михайлишин сказав в інтерв’ю ЕП, яке буде опубліковано незабаром.

"150 млн доларів за останні 2 роки - це значні інвестиції. Земельний банк аграрного напрямку ми лише за два роки теж наростили до 110 тис. га землі", - сказав Михайлишин.

За його словами, у 2016 році було придбано 80% частки компанії "Вінницька аграрно-промислова група", яка, крім землі, має чотири елеватори загальною потужністю 230 тис. т одночасного зберігання зерна.

"Це було перше велике придбання агроактивів, і вже після цього ми рухалися далі саме таким шляхом. Після придбання ми почали технічне оновлення, поліпшувати технології вирощування сільгоспкультур тощо", - заявив гендиректор.

"Потім відбулася купівля агроактивів компаній "Glencore" та "Оболонь Агро". На сьогодні ми сформували три виробничі кластери: "Західний", "Вінницький" та "Центральний" із земельним банком у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській і Черкаській областях", - додав Михайлишин.

Сім’я Герег почала будувати свою аграрну імперію ще в 2015 році. За останні три роки їм вдалося сконцентрувати понад 100 тис. га в п’яти регіонах України.

Першим значним активом була "Вінницька агропромислова група" Володимира Барцьося. Потім бізнесмени купили 10 агропідприємств у міжнародного трейдера Glencore, випередивши в цій угоді "Кернел" Андрія Веревського.

Після цього придбали "Оболонь-Агро" у "пивного короля" Олександра Слободяна. Наразі "Епіцентр" шукає нові напрями для інвестицій.

Олександр і Галина Гереги входять в топ-10 рейтингу найбагатших українців, складеного журналом "Новое время" і інвестиційною компанією Dragon Capital в жовтні 2017 року. Їх статки оцінюються в 688 млн доларів.

Наразі Олександр є позафракційним депутатом парламенту, до цього він був членом "Партії регіонів" і голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Галина Герега у 2011-2014 роках була секретарем Київради.

Економічна правда