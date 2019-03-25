Герегам дозволили придбати активи "Оболоні" на Хмельниччині

Антимонопольний комітет дозволив "Агрохолдингу 2012" купити у компанії "Оболонь" активи в Хмельницькій області.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ "Агрохолдинг 2012" (Городок, Хмельницька область) на придбання активів у вигляді цілісного майнового комплексу - заготівельно-перевалочну базу, що належить приватному акціонерному товариству "Оболонь" (Київ) і знаходиться за адресою: Хмельницька область, Чемеровецький район, селище Закупне, вулиця Станційна, 10", - йдеться в повідомленні.

Також надано дозвіл на покупку цілісного майнового комплексу - "Закупненський комбікормовий завод", який належить приватному акціонерному товариству "Оболонь" і знаходиться за адресою: Хмельницька область, Чемеровецький район, селище Закупне, вулиця Призаводська, 30.

Також "Агрохолдинг 2012" отримала дозвіл на придбання частки в статутному капіталі компанії "Агрофірма імені В. Д. Слободяна" (село Іванківці, Городоцький район, Хмельницька область), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

"Агрохолдинг 2012" створена у вересні 2015 року. Його бенефіціарами через венчурний фонд "Оферент" виступають Галина і Олександр Гереги.

Корпорація "Оболонь" виробляє пиво, безалкогольні та слабоалкогольні напої, мінеральну воду, снеки, є найбільшим в країні експортером пива.

До її складу входять головний завод у Києві та дев'ять підприємств у регіонах країни.

ПрАТ "Оболонь" в 2018 році отримало 176,9 млн грн чистого збитку проти 288,8 млн грн чистого прибутку роком раніше. Її активи за минулий рік скоротилися на 9% - до 5,2 млрд грн.

Нагадуємо:

За останні 2 роки народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина інвестували в аграрний бізнес 150 млн доларів.

У березні 2018 року Гереги придивлялися також до цукрового бізнесу.

Раніше гендиректор "Епіцентр-К" розповів ЕП, що Гереги почали будувати свою аграрну імперію в 2015 році. За останні три роки їм вдалося сконцентрувати понад 100 тис. га в п'яти регіонах країни.

Згідно з рейтингом найбагатших українців, складеним журналом "Новое время" та інвесткомпанією Dragon Capital у 2017 році, Гереги входять у топ-10 найбагатших українців. Їхні статки сьогодні оцінюються в 688 млн доларів.

Економічна правда