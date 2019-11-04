Агрохолдинг Герег інвестував 3 мільярда в елеваторні комплекси

Компанія "Епіцентр К" депутата Олександра Гереги та його дружини Галини інвестувала в розбудову та реконструкцію елеваторного господарства майже 3 мільярда гривень, загальна вартість проєктів із розбудови та реконструкції комплексів, складе 4,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.



Група компаній "Епіцентр К" запустила в експлуатацію першу чергу інвестиційного проєкту — побудовано два нові та збільшено потужності ще двох елеваторів у Вінницькій та Хмельницькій областях.

В результаті, кількість власних елеваторів, які обслуговують аграрний напрямок групи компаній агрохолдинг "Епіцентр Агро", зросла з 6 до 8, а їх загальні потужності зі зберігання збільшено до понад 800 тис. тонн.

Зазначається, що в експлуатацію введено два нових маршрутних елеваторних комплекси на Вінниччині: "Вендичани" (Могилів-Подільській район) потужністю 120 тис. тонн одночасного зберігання та "Вапнярка" (Томашпільський район) на 200 тис. тонн

Також завершено реконструкцію Вінницького елеватору (м. Вінниця), в результаті якої його потужності зі зберігання збільшено до 168 тис. тонн. Крім того, на 60 тис. тонн виросли потужності Закупнянського ХПП (Хмельницька область) - після реконструкції підприємство може сушити та зберігати 105 тис. тонн зерна.

Як зазначають у компанії, після реалізації усіх проєктів елеваторні потужності з одночасного зберігання зерна до кінця 2019/2020 маркетингового року виростуть до 1 млн тонн. В планах компанії до кінця 2020/2021 маркетингового року збільшити потужності компанії з одночасного зберігання зерна до 2 млн тонн.

Нагадаємо:

Сім’я Герег почала будувати свою аграрну імперію ще в 2015 році. За останні 2 роки вони інвестували в аграрний бізнес 150 млн доларів, сконцентрувавши понад 100 тис. га в п’яти регіонах України.

Першим значним активом була "Вінницька агропромислова група" Володимира Барцьося. Потім бізнесмени купили 10 агропідприємств у міжнародного трейдера Glencore, випередивши в цій угоді "Кернел" Андрія Веревського. Після цього придбали "Оболонь-Агро" у Олександра Слободяна.

Олександр і Галина Гереги входять в топ-10 рейтингу найбагатших українців, складеного журналом "Новое время" і інвестиційною компанією Dragon Capital в жовтні 2019 року. Їх статки оцінюються в 930 млн доларів.

Економічна правда