Вслед за ЕС, Беларусь также запретила ввоз курятины из Украины

Беларусь запретила ввоз в страну курятины из Украины из-за случаев заболевания птицы высокопатогенным гриппом.

Об этом говорится в указании департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, передает Agroportal/

"По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Винницкой области зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом", — говорится в сообщении.

Минск ввел ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения.

В то же время в департаменте отметили, что ограничения не распространяются на прошедшие термическую обработку шроты для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

Напомним:

20 января на предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.

23 января, несмотря на предыдущие договоренности, Европейская Комиссия временно приостановила ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с фиксацией птичьего гриппа.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что Украине остановила сертификацию с мощностей экспортера в 30 км зоне, и ЕС не запретит импорт украинской курятины:

"Только если бы мы относились друг к другу враждебно, ЕС бы воспользовался этой возможностью и попытался бы закрыть импорт из Украины в целом. Это бы запустило цепной механизм взаимных ограничений. (В этом сценарии обе стороны хотят избежать)".

По оперативным данным на 23.01.20 все имеющиеся в эпизоотическом очаге птицы умерщвлены гуманным бескровным методом и сожжены.

Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ, ведется эпизоотическое расследование.

По предварительным данным вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы.