Пташиний грип: нехтуючи домовленностями, ЄС заборонив ввезення української курятини

У зв’язку з фіксацією пташиного грипу, Європейська Комісія тимчасово призупинила ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Повідомляється, що яйця та яєчна продукція під дані обмеження не підпадають.

У відомстві здивовані рішенням Єврокомісії.

"Україна відповідно до міжнародних зобов’язань (...) на випередження повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС.

Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

На підприємстві "Хутір" у Немирівському районі Вінницької області 18 січня зафіксували загибель птиці від пташиного грипу.

За оперативними даними станом на 23.01.20 всі наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена. Розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт, ведеться епізоотичне розслідування.

За попередніми даними ймовірною причиною занесення збуднику грипу в господарства були дикі та синантропні птахи.

Раніше торговий представник України Тарас Качка заявляв, що Україна призупинила сертифікацію з потужності експортера в 30 км зоні, і ЄС не заборонить імпорт української курятини:

"Лише якби ми сталися один до одного вороже, ЄС би скористався цією можливістю і спробував би закрити імпорт з України в цілому. Це би запустило ланцюговий механізм взаємних обмежень. (Цього сценарію обидві сторони хочуть уникнути)."





