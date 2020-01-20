На агрофірмі Вінничини зафіксували пташиний грип

На підприємстві "Хутір" у Немирівському районі Вінницької області 18 січня зафіксували загибель птиці від пташиного грипу.

Про це повідомляє прес-служба Дежпродспоживслужби.

Підкреслюється, що головний державний ветеринарний інспектор Вінницької області від 18 січня до з’ясування обставин загибелі птиці та встановлення діагнозу ввів карантинні обмеження на 72 години.

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 19 січня встановлено діагноз на грип птиці", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в ПП "Хутір" станом на 1 січня 2020 року утримувалося близько 98 тисяч голів птиці яєчного напрямку.

Щоб локалізувати та ліквідувати спалах пташиного грипу, у Вінницьку область поїхала група експертів Держпродспоживслужби та Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

"В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці.

Наразі, відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці, зразки біоматеріалу будуть направлені для проведення відповідних досліджень та зберігання в міжнародну референс-лабораторію", - заявили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо:

Влада західної Польщі наказала забити щонайменше 65 000 курей на фермі, ураженій пташиним грипом, який поширився зі сходу країни.