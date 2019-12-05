Рада ратифікувала збільшення безмитних квот на експорт м‘яса птиці в ЄС

Верховна Рада ратифікувала зміни до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом щодо збільшення безмитних квот на експорт м'яса птиці до ЄС із наступного року з 20 до 70 тисяч тонн.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", законопроект №0009 в цілому у вівторок підтримали 338 народних депутатів.

"Це внесення змін фактично відкриває нам можливість для початку консультацій щодо перегляду в нашу користь, відповідно до наших інтересів, Угоди про асоціацію з ЄС стосовно інших товарів ще до завершення п'ятирічного періоду передбаченого угодою", - зазначила голова парламентського комітету з питань євроінтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, представляючи законопроект у ВР.

Парламентський комітет з питань євроінтеграції України з ЄС 4 грудня підтримав законопроект №0009 "Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та ЄС про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію".

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук у Facebook написав, що законопроект передбачає збільшення безмитних квот для експорту українського м'яса птиці до країн ЄС на 50 тис. тонн (з 17,6 тис. тонн). Він зазначив, що ввізне мито до ЄС для цієї продукції є високим - від EUR19 до EUR130 за 100 кг чистої ваги.

Нагадаємо, у березні Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Рішення стосувалося ситуації, якою незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС.

Зрештою, Євросоюз збільшив безмитні квоти на курятину з України і закрив лазівку компанії мільярдера Юрія Косюка.

Читайте також: "Коли квоти безсилі: як українська курятина налякала Євросоюз".

Європейська правда