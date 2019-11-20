Радник Кличка розповів про можливість запуску "легкого" метро на Троєщину

Радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що на Троєщину можуть пустити швидкісний трамвай Північним мостом протягом 2-3 років.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

"Метро на Троєщину паралельно будується з мостом. Я б не відкидав зі столу історію про легке метро - speed tram (швидкісний трамвай - ред.). Це добудова до діючого Північного мосту певних конструкцій, для того, щоб по цій легкій добудові пустити speed tram, велосипедистів і пішоходів.

Проект приблизно займе 2-3 роки, зараз Світовий банк його готує. До квітня будемо розуміти деталі. За їхньою оцінкою, проект коштує 300 млн- 500 млн доларів, що дешевше альтернативних проектів", - зазначив радник Кличка.

На питання про терміни початку і завершення будівництва, Бахматов відповів:

"Думаю рік знадобиться на препродакшн і 1,5 року на будівництво - в квітні зможу сказати точніше".

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину вдасться побудувати через 3-5 років за умови фінансування.

У жовтні 2018 року Кличко підписав розпорядження про здійснення будівництва лінії метрополітену до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у період 2018-2025 років.

Згідно з документом, замовником робіт є комунальне підприємство "Київський метрополітен" (крім ділянки від дамби Русанівських садів до станції метро "Райдужна" (Райдужний масив).

"Здійснити у 2018-2025 роках будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо", - йдеться у розпорядженні.