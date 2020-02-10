Закриття міжбанку: гривня зміцнилась
10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,44 - 24,46 гривні;
Євро – 26,70 - 26,73 гривні;
Нагадуємо:
10 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,53 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 10 лютого на рівні 24,53 гривні за долар.
7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 – 24,59 гривні за долар.
7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,53 – 24,56 гривні за долар.
Економічна правда
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