НБУ дещо зміцнив офіційний курс гривні
Понеділок, 10 лютого 2020, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 10 лютого на рівні 24,53 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також не змінився і встановлений на рівні 26,90 (на 7 лютого - 27,04)
Нагадуємо:
7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 – 24,59 гривні за долар.
7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,53 – 24,56 гривні за долар.
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