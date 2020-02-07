Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара
П'ятниця, 7 лютого 2020, 17:10
7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,53 – 24,56 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,53 - 24,56 гривні;
Євро – 26,90 - 26,93 гривні;
Нагадаємо:
Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого був встановлений на рівні 24,57, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім днем.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,04 (на 6 лютого – 27,32 гривні).
7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 – 24,59 гривні за долар.
Економічна правда
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