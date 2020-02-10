Курс валют на 10 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

10 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,53 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,50 - 24,53 гривні;

Євро – 26,83 - 26,86 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,40 – 24,61 гривні. Євро купують по 26,62 гривні, продають по 27,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,55 - 24,53 гривні, євро - 26,87 - 26,96 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 10 лютого на рівні 24,53 гривні за долар.

7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 – 24,59 гривні за долар.

7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,53 – 24,56 гривні за долар.

Економічна правда