Курс валют на 7 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 – 24,59 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,49- 24,52 гривні;

Євро – 26,86 - 26,89 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,37 – 24,60 гривні. Євро купують по 26,64 гривні, продають по 27,06 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,39 - 24,51 гривні, євро - 26,82 - 27,00 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого був встановлений на рівні 24,57, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім днем.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,04 (на 6 лютого – 27,32 гривні).

Економічна правда