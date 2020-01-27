Приватбанк почав приймати заявки на програму "Доступні кредити 5-7-9%"

ПриватБанк відкрив прийом заявок підприємців і представників малого бізнесу на отримання пільгових кредитів в рамках нової державної програми стимулювання бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє прес-служба банку.

В рамках програми українські підприємці можуть отримати кредит (або кілька кредитів) на розвиток бізнесу терміном до 5 років в сумі до 1,5 млн грн (по всій групі пов'язаних осіб за весь період дії програми).

При цьому держава компенсує підприємцю частину відсотків по кредиту - ставки складають від 5 до 9% річних в залежності від кількості створених робочих місць з можливістю щоквартального зниження відсоткової ставки.

Програма "5-7-9" розрахована на розвиток бізнесу суб'єктів малого і середнього підприємництва, чисельність працівників якого не перевищує 50 осіб (з урахуванням групи пов'язаних осіб), а річний дохід не перевищує суму 50 млн грн.

Надалі банком планується поширення програми на розвиток новоствореного малого бізнесу.

Повідомляється, що позики за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" можуть видаватися на:

- придбання і/або модернізацію основних засобів, а також об'єктів нерухомості й транспортних засобів, які будуть використовуватися в комерційних і виробничих цілях;

-здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, в яких ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень).

Щоб стати учасником програми, достатньо мати рахунок в ПриватБанку і подати заявку на спеціальній сторінці сайту банку.

Нагадуємо:

3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

14 січня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за закон про зміни до державного бюджету на 2020 рік, якими створюється Фонд розвитку підприємництва.

21 січня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету-2020, які передбачають виділення 2 мільярдів гривень для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.

Підтримка бізнесу буде надаватися за двома напрямками:

1. Здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

- 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

- 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

- 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;

2. Надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.