ГПУ зацікавилась боргом "Богдана" перед "Укрексімбанком"

Прокуратура просить суд скасувати реструктуризацію кредиту і строк погашення боргу концерну "Богдан Моторс" перед "Укрексімбанком" на суму понад 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що прокуратура подала позов про визнання недійсним збиткового для держави договору на суму понад 1,3 млрд грн.

"Встановлено, що між АТ "Укрексімбанк" та зазначеним товариством у 2018 році підписано кредитний договір, який передбачав заміну для підприємства-боржника зобов’язань на нові, зокрема значно відтерміновано кінцевий строк погашення боргу - до 25 грудня 2031 року, а також суттєво зменшено розмір відсотків за користування кредитом", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

У листопаді деякі ЗМІ, зокрема телеканали "Прямий" та "5 канал", повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Печерський районний суд Києва 18 листопада звільнив голову правління Укрексімбанку під заставу в 3 млн грн. Пізніше Гриценко вніс суму застави повністю.

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.

Генеральна прокуратура звинувачує голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав "злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича" за виданим банком кредиту на покупку "Українського медіа холдингу".

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Економічна правда