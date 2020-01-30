Новини 30 січня: облікова ставка, інфляція, ризики для економіки
Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних із 31 січня 2020 року - це на 2,5 процентних пункта менше від попереднього значення ставки.
Про інфляцію. У Національному банку очікують, що протягом 2020 року інфляція в Україні не перевищуватиме 5% у річному вимірі.
Про ризики для економіки. У Нацбанку ключовим ризиком для економічного зростання вважають відтермінування укладення нової програми співпраці з МВФ.
Про борги за газ. Із 24 січня 2020 року 19 із 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж та уникли ризику відключення від газопостачання, але 18 виробників тепла все ще перебувають у зоні ризику.
Про Укрзалізницю. Правління "Укрзалізниці" продовжило контракт з головою департаменту економічної та інформаційної безпеки Олегом Назаруком, якого раніше підозрювали у вимаганні та отриманні хабара.
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