Новини 30 січня: облікова ставка, інфляція, ризики для економіки

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних із 31 січня 2020 року - це на 2,5 процентних пункта менше від попереднього значення ставки.

Про інфляцію. У Національному банку очікують, що протягом 2020 року інфляція в Україні не перевищуватиме 5% у річному вимірі.

Про ризики для економіки. У Нацбанку ключовим ризиком для економічного зростання вважають відтермінування укладення нової програми співпраці з МВФ.

Про борги за газ. Із 24 січня 2020 року 19 із 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж та уникли ризику відключення від газопостачання, але 18 виробників тепла все ще перебувають у зоні ризику.

Про Укрзалізницю. Правління "Укрзалізниці" продовжило контракт з головою департаменту економічної та інформаційної безпеки Олегом Назаруком, якого раніше підозрювали у вимаганні та отриманні хабара.





Ви хочете дізнатися більше?

Ціна на газ для населення: що змінив уряд і як це позначиться на рахунках

24 січня Кабмін змінив порядок формування цін на газ для населення та інших захищених споживачів. У чому суть змін?

На власному досвіді. Як я працювала провідницею

Той, хто хоч раз їхав у плацкартному вагоні, наступного разу намагається не купувати 37 і 38 місця — бокові біля туалету. Та як виглядає поїздка з іншого кута зору — коли ти не пасажир, а провідник?