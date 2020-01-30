Ціна на газ для населення: що змінив уряд і як це позначиться на рахунках

24 січня Кабмін змінив порядок формування цін на газ для населення та інших захищених споживачів. У чому суть змін?

Як ціна на газ для населення формувалася раніше? З червня 2019 року до 1 січня 2020 року "Нафтогаз" продавав населенню газ за ціною, найнижчою на одному з чотирьох майданчиків. Ціни на трьох з них були ринковими, ще одна (верхня планка) — так звана ціна за спеціальними обов'язками (ПСО), яку уряд фіксував у своїй постанові. Ціна за ПСО була встановлена на рівні 7 184,8 грн за тис куб м без ПДВ та вартості транспортування й розподілу. Вона обмежувала ціну газу для населення до 1 січня 2020 року. ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладалися урядом на "Нафтогаз". У листопаді уряд остерігався, що договір з "Газпромом" про транзит газу не буде продовжений, у зв'язку з чим ринкова ціна на газ значно зросте. "Нафтогаз" наводив розрахунки, що в разі відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на газ можуть досягти 10 751 грн за тис куб м без ПДВ і транспортування. Через це в листопаді уряд встановив "гарантовану ціну" (або "страхову") — фіксований тариф на газ в розмірі 6 600 грн за тис куб м з ПДВ без транспортування. Гарантована ціна повинна була діяти з 1 січня до 1 травня 2020 року. Однак договір про транзит з "Газпромом" підписали, ринкові ціни залишилися нижчими за "гарантовану ціну", тому від останньої вирішили відмовитися.

Що змінив уряд постановою №17 від 24 січня? Якщо раніше верхня планка ціни на газ для населення була зафіксована в постанові уряду, то тепер, до 1 травня 2020 року, ця "верхня планка" буде "плаваючою". Кабмін прив'язав її до котирувань на нідерландському газовому хабі TTF. Тобто "Нафтогаз" все ще обмежений урядом у встановленні ціни на газ, але це обмеження прив'язане до ринкових тенденцій. Якщо котирування на хабі знижуватимуться, НАК буде змушений продавати газ дешевше і навпаки. Кабмін своєю постановою також зафіксував торговельну надбавку для НАК на рівні 1,917% від зазначеної ціни.

Як тепер буде формуватися ціна на газ для населення? Тепер "Нафтогаз" встановлює ціну на газ для населення, виходячи з таких складових. 1. Середньоарифметична ціна на газ на нідерландському хабі TTF з 1 по 22 число поточного місяця. Дані беруться з біржі Powernext/EEX. 2. Різниця між цінами на газ на хабі і на кордоні України. Спочатку "Нафтогаз" визначить середньоарифметичну різницю (спред) для котирувань між хабом TTF та найближчим до України ліквідним хабом NCG за той же період (1-22 числа місяця). Дані також будуть братися з біржі Powernext/EEX. До цього НАК додасть витрати на транспортування газу до кордону України від хабу NCG, які будуть рахуватися за найкоротшим маршрутом Німеччина — Австрія — Словаччина. Тарифи операторів ГТС або органів з регулювання країн, якими здійснюється транспортування, можна подивитися тут. 3. Тариф на вхід в українську ГТС на міждержавному з'єднанні з Польщею, Словаччиною або Угорщиною, який сплачує оператору газотранспортної системи України кожен імпортер. Тариф зафіксований у постанові НКРЕКП. 4. Торговельна надбавка "Нафтогазу", яку Кабмін встановив на рівні 1,917% від суми трьох попередніх складових. Однак "Нафтогаз" розраховує лише оптову ціну на газ. Щоб отримати кінцевий тариф для населення та ТКЕ, до оптової ціни потрібно додати такі складники. 5. Тариф на транспортування газу, встановлений НКРЕКП. Він залежить від регіону, у якому постачається газ. 6. Гранична націнка для газзбутів, яка становить 2,5%. 7. Податок на додану вартість, який становить 20%.

Якою тепер буде ціна на газ? Вищою чи нижчою? "Нафтогаз" уже порахував січневу ціну на паливо за новою методикою. Вона становить 4 650 грн за тис куб м (без ПДВ, націнки газзбутів і транспортування). Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Однак якщо порівнювати з груднем 2019 року, то ціна виросла на 8,7%. У НАК наголошують, що ціна може коливатися залежно від ринкової ситуації, балансу попиту та пропозиції, погоди. Тобто передбачити ринкову ціну неможливо. За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, у лютому ціна на газ може знизитися. Цьому сприяють великі запаси газу в підземних сховищах України та Європи, підписаний з "Газпромом" договір про транзит і тепла зима.

Якою ціна буде для тих, хто замовив послугу "Газовий запас" від "Нафтогазу"? У НАК наголошують, що споживачі, які скористалися пропозицією "Газовий запас", можуть сплачувати поставки за новою зниженою ціною, а невикористаний залишок коштів буде повернутий на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону.

Чи потрібно споживачам "Газового запасу" укладати додаткові угоди з "Нафтогазом"? У компанії кажуть, що додаткові угоди про зменшення ціни на січень потрібно терміново оформити лише виробникам тепла: підприємствам ТКЕ та ОСББ.

Якою буде ціна для тих, хто раніше обрав гарантовану ціну? Нова ціна, 4 650 грн за тис куб м, тепер діятиме замість квартальної гарантованої ціни, яка повинна була діяти до квітня 2020 року, а також замість місячної ціни на січень у розмірі 5 500 грн за тис куб м. У НАК підкреслюють, що побутовим споживачам не потрібно оформляти будь-які додаткові документи. Нова ціна застосовуватиметься автоматично для всіх побутових споживачів, незалежно від того, яку ціну вони обрали раніше — квартальну чи щомісячну.