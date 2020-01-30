У Нацбанку назвали ключові ризики для української економіки

У Нацбанку ключовим ризиком для економічного зростання вважають відтермінування укладення нової програми співпраці з МВФ.

Про це заявив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій.

"Так само, зберігаються ризики для макрофінансової стабільності насамперед унаслідок рішень українських судів щодо відповідальності та зобов’язань ексвласників неплатоспроможних банків перед державою", - підкреслив він.

За його словами, реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат.

Смолій додав, що актуальними є також інші ризики:

подальшого охолодження світової економіки та погіршення умов торгівлі;

ескалації військового конфлікту на сході країни та нові торговельні обмеження з боку Росії;

скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови;

збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату;

зменшення обсягів припливу іноземного капіталу.

Нагадаємо:

На укладання нової програми з МВФ НБУ очікує протягом найближчих декількох місяців. Для цього ВР необхідно ухвалити низку законів, які є попередніми умовами для співпраці з Україною. Серед них - закон, який не допускає повернення Приватбанку колишнім власникам.

Економічна правда