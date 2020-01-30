Всі розділи
Укр / Рус

У Нацбанку назвали ключові ризики для української економіки

Четвер, 30 січня 2020, 17:12
 

У Нацбанку ключовим ризиком для економічного зростання вважають відтермінування укладення нової програми співпраці з МВФ.

Про це заявив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій.

"Так само, зберігаються ризики для макрофінансової стабільності насамперед унаслідок рішень українських судів щодо відповідальності та зобов’язань ексвласників неплатоспроможних банків перед державою", - підкреслив він.

За його словами, реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат.

Смолій додав, що актуальними є також інші ризики:

  • подальшого охолодження світової економіки та погіршення умов торгівлі;
  • ескалації військового конфлікту на сході країни та нові торговельні обмеження з боку Росії;
  • скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови;
  • збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату;
  • зменшення обсягів припливу іноземного капіталу.

Нагадаємо:

На укладання нової програми з МВФ НБУ очікує протягом найближчих декількох місяців. Для цього ВР необхідно ухвалити низку законів, які є попередніми умовами для співпраці з Україною. Серед них - закон, який не допускає повернення Приватбанку колишнім власникам.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У НБУ розповіли, чи вплине китайський вірус на економічні показники України 30 січня 2020, 16:24
У НБУ пояснили, чому подешевшала гривня 30 січня 2020, 15:27
Інфляція в 2020 році не перевищить 5% — Смолій 30 січня 2020, 14:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!