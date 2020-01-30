"Укрзалізниця" продовжила контракт з головою департаменту безпеки, якого підозрювали у хабарництві

Правління "Укрзалізниці" продовжило контракт з головою департаменту економічної та інформаційної безпеки Олегом Назаруком, якого раніше підозрювали у вимаганні та отриманні хабара.

Про це повідомляє співрозмовник ЕП в компанії.

За його даними, дія підписаного в січні 2019 року контракту минала у 2020 році, але правління компанії в жовтні минулого року вирішило продовжити контракт з Назаруком.

Контракт, за даними ЕП, продовжений до середини січня 2021 року.

Нагадуємо:

У січні 2019-го року Назарук очолив оновлений Департамент економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці"

Підрозділ, який УЗ оновила, раніше займався питаннями економічної безпеки та існував у структурі Департаменту безпеки. Після структурних змін має протидіяти корупції і розкраданням в "Укрзалізниці".

У серпні 2018-го Назарук був призначений заступником директора Департаменту безпеки УЗ, до цього працював в Управліннях СБУ в Рівненській та Житомирській областях.

У період з 2016 до серпня 2018 рр. у реєстрі е-декларацій декларації Назарука відсутні.

Видання "Залізниця без корупції" раніше повідомляло, що при обранні керівника Департаменту громадського конкурсного відбору претендентів "Укрзалізниця" не проводила: рішення про призначення директорів департаментів приймається правлінням компанії.

Декларацію Назарука як кандидата на посаду директора Департаменту економічної та інформаційної безпеки було оприлюднено 13 січня 2019 р.

Відповідно до декларації, у власності та співвласності родини Назаруків є будинок на 182 кв. м, чотири ділянки на 10,3 тис. кв. м та виробничі приміщення загальною площею 1,2 тис. кв м. Також у праві користування родини - два будинки загальною площею 292 кв. м, квартира на 34 "квадрати" та три земельні ділянки на 3,1 тис. кв. м.

Назаруку належить елітний Mercedes-Benz Е250 2015 року випуску, який коштує близько 1 мільйона грн. Дружині - Ірині Юхименко-Назарук - належить BMW Х4 2015 року, вартість авто - близько 1,1 млн. грн.

Сукупний сімейний дохід Назаруків за 2018 рік складає 1,15 млн грн, з них 91 тис грн. Назарук отримав в управлінні СБУ в Житомирській області, а 376 тис грн. в "Укрзалізниці".

За даними ЗМІ, у грудні 2015 р. щодо Назарука було відкрите кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання хабаря.

"Йому закидали організацію поборів у сумі близько $75 тис. на день від "бурштинової бізнесу". Проте невдовзі підозра була скасована через суд", - зазначає видання.

Микола Топалов, ЕП