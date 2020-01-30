З 1 лютого через борги ТКЕ без тепла можуть залишитися жителі 18 міст — "Нафтогаз"
Із 24 січня 2020 року 19 із 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж та уникли ризику відключення від газопостачання, але 18 виробників тепла все ще перебувають у зоні ризику.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року.
Нафтогаз не має права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 29 січня підприємствам-боржникам необхідно сплатити понад 406 млн грн.
Для уникнення відключення газопостачання з 1 лютого вони мають у крайній термін 30 січня провести з "Нафтогазом" необхідні розрахунки.
Нагадаємо:
24 січня у "Нафтогазі" заявили про можливий зрив опалювального сезону у 30 містах України через борги за газ 37 виробників тепла.
Економічна правда
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