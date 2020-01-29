Справа "Фаворит спорт": слідчим двічі відмовили у блокуванні сайтів букмекера

Київські слідчі двічі зверталися до суду з проханням заблокувати сайти Favbet/"Фаворит Спорт", що належать "ТОВ Лакі Ленд", яке звинувачують в організації грального бізнесу, в обох випадках суд відмовив в арешті.

Про це повідомляє ain.ua з посиланнями на матеріали суду.

Компанію "Лакі Ленд" звинувачують в організації незаконного грального бізнесу через лотереї і беттинг, а також в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. Точні суми збитків не розкриті.

Розгляд справи триває з досудового розгляду, зареєстрованому в 2016 році.

За даними аналітичної системи YouControl, тільки задокументований податковий борг підприємства перевищує 2,5 млн грн, насправді через операцій з переведенням коштів у готівку, сума може збільшитися.

Слідство вважає, що "Лакі Ленд" використовувало схему з переведенням у готівку та махінаціями з ПДВ. Схема, за версією обвинувачення могла виглядати так:

1. "Лакі Ленд" продає квитки і приймає ставки, користуючись договором з оператором державних лотерей "Українська національна лотерея". Лотереї реалізують під брендом "Фаворит спорт", а також від імені букмекера Favbet.

2.Основні продажі лотерей йшли за готівку через мережу точок розповсюдження (які не працюють з початку року).

3.Слідство стверджує, що компанія "Лакі Ленд" отримувала через посередників (транзитних суб'єктів підприємницької діяльності) гроші від своїх клієнтів з реального сектора економіки. Тобто бізнес, нібито, купував у посередників товари або послуги, отримуючи витрати і податковий кредит з ПДВ та одночасно, можливість виведення грошей в готівку.

4.Транзитні посередники, купували у "Лакі Ленд" лотерейні квитки.

5. Виручку від продажу квитків, за версією звинувачення, співробітники "Лакі Ленд" знімали, маскуючись виплатами перед гравцями - виходила "чорна" готівка. Слідство вважає, що ці гроші віддавали організаторам схеми (за логікою слідства - замовникам з реального бізнесу), а відсоток забирали собі.

6. Точки розповсюдження лотерей повинні були передавати свій готівковий прибуток на адресу "Лакі Ленд". Але фактично, як стверджує слідство, виплати проходили на місці готівкою або через електронні гаманці компанії "Вебмані.ЮА". Надлишки залишалися на руках компанії.

7. У звітності "Лакі Ленд", як випливає з визначень суду, фігурували суми, значно менше реальних.Сторона звинувачення вказує, що сайти Favbet і Favorit є інтелектуальною власністю "Лаки Ленд", а значить - підлягають арешту.

В ухвалі суду вказано цілий список цих та афілійованих сайтів.

На засіданнях 15 і 20 січня суд вважав аргументи звинувачення недостатніми для арешту майна. Наступне засідання у справі відбудеться 31 січня.

Нагадуємо:

23 січня Київська місцева прокуратура провела обшуки у офісних приміщеннях "Фаворит спорт" та за місцем мешкання працівників.

Розслідування встановило, що група осіб, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконну букмекерську діяльність., що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Також прокуратура повідомляє, що через веб-сайти "favbet.com" та "favorit.com.ua" надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.

22 січня ЗМІ повідомляли, що в офісах та будинках співробітників беттінговой компанії Фаворит Спорт проходять обшуки.



Згодом сама компанія спростувала ці заяви, звинувачивши російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" в інформаційній атаці.

20 грудня, після провалу голосування за легалізацію азартних ігор в парламенті, Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей", – додав прем'єр-міінстр Олексій Гончарук.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

Для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації.

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