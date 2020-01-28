ЄС та Україна підписали угоду про виділення 26 мільйонів євро малому фермерству

Україна та Єврокомісія підписали угоду, в рамках якої ЄС виділить 26 млн євро для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", угоду підписали в Брюсселі на полях 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Мета угоди – залучити допомогу ЄС для розвитку більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектору України, з орієнтацією на зростання і сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств, а також малих і середніх підприємств.

Загальний внесок ЄС в рамках угоди складає 26 млн євро. Кошти спрямують на підтримку земельної реформи шляхом об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, реформи установ та системи землекористування.

Крім того, кошти повинні піти на проведення інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій, а також на зміцнення цільових ланцюгів вартості в сільському господарстві та забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження грантових програм.

Від українського уряду угоду підписав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, від Європейської комісії – комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Нагадуємо:

24 січня прем'єр Гончарук повідомляв, що уряд планує залучити 26 мільйона євро допомоги Євросоюзу для покращення прозорого управління сільськогосподарськими ресурсами та проведення земельної реформи.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в 2019 році в рамках 51 проєкту в державному і приватному секторах України інвестував 1,1 мільярд євро, більше половини від цих коштів були спрямовані на проекти з еко-складової.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Голова фракції "Слуги народа" Давід Арахамія заявив, що Верховна Рада на початку лютого може проголосувати в другому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Читайте детальніше: Землю знову будуть голосувати: як змінився законопроєкт і до яких норм є питання

Європейська правда