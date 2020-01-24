ЄС виділить Україні 26 мільйонів євро для підтримки земельної реформи і фермерства

Уряд планує залучити 26 мільйона євро допомоги Євросоюзу для покращення прозорого управління сільськогосподарськими ресурсами та проведення земельної реформи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Схвалили проект Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні".

У разі підписання Угоди планується допомога Україні за напрямками:

- інституційна та секторальна реформа в сільському господарстві та сільській місцевості;

- підтримка малих фермерських господарств;

- підтримка земельної реформи", - повідомив прем’єр.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в 2019 році в рамках 51 проєкту в державному і приватному секторах України інвестував 1,1 мільярд євро, більше половини від цих коштів були спрямовані на проекти з еко-складової.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Голова фракції "Слуги народа" Давід Арахамія заявив, що Верховна Рада на початку лютого може проголосувати в другому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Читайте детальніше: Землю знову будуть голосувати: як змінився законопроєкт і до яких норм є питання