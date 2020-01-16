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ЄБРР в 2019 році інвестував в Україну мільярд євро

Четвер, 16 січня 2020, 12:45
 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в 2019 році в рамках 51 проєкту в державному і приватному секторах України інвестував 1,1 мільярд євро, більше половини від цих коштів були спрямовані на проекти з еко-складової.

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов на своїй сторінці в Facebook.

"Серед країн операцій ЄБРР Україна в минулому році посіла друге місце за обсягом інвестицій і перше - за кількістю підписаних проектів. 680 млн евро від загального обсягу інвестицій в Україну в 2019 році віднесено до "зеленої" категорії (проекти з екологічної складової - ред.), що є найвищим показником серед всіх країн ЄБРР ", - написав він.

Нагадаємо:

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні.

З початку своєї діяльності в країні в 1993 році банк профінансував 445 проектів на загальну суму в майже 14,6 млрд. євро.

Економічна правда

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