Голова Укравтодору розповів про три сценарії будівництва доріг в цьому році

У Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор) розглядають три сценарії дорожнього будівництва в Україні в залежності від фінансування на 2020 рік.

Про це заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков під час презентації планів роботи Укравтодору "Дороги UA 2020", повідомляє Укрінформ.

"У нас є три сценарії на цей рік.

Сценарій перший - це виключно Дорожній фонд: 1345 кілометрів побудованих доріг державного значення та 3500 кілометрів доріг місцевого значення.

Сценарій другий - це залучення фінансування під державні гарантії і вірогідність цього сценарію - більше 50%

...І третій сценарій — це додаткові джерела фінансування із загального бюджету. За цим сценарієм ми плануємо побудувати і відремонтувати 4 тисячі кілометрів доріг, 2,5 тисячі кілометрів місцевих доріг", - розповів Кубраков.

Він додав, що механізми впровадження останнього сценарію наразі обговорюються в уряді.

Кубраков, заявив, що незважаючи на обсяги фінансування, Укравтодор у 2020 році розпочне масштабні будівництва в кожному регіоні України.

Окрім доріг місцевого та державного значення у відомстві цього року планують розпочати будівництво мостів у Запоріжжі, Миколаєві та Кременчуці, а також завершити або розпочати будівництво 9 об'їзних доріг в Україні.

Також в Укравтодорі зосередяться на будівництві швидкісних трас, зокрема 2020 році планують завершити будівництво швидкісної траси Київ-Харків.

Нагадуємо:

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році планують збудувати рекордну кількість доріг - мінімум 4 тисячі кілометрів.

Також Гончарук заявив, що пріоритети щодо будівництва доріг місцевого значення ще визначаються, дороги будуть будувати там, де будуть найважливіші об'єкти соціальної інфраструктури.

Гончарук заявив, що унаслідок ДТП, перевитрат пального, зростання витрат на перевезення та ремонту транспорту Україна щороку втрачала 3-4% економічного зростання.

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