Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до 3-4% ВВП — Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що унаслідок ДТП, перевитрат пального, зростання витрат на перевезення та ремонту транспорту Україна щороку втрачала 3-4% економічного зростання.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Раніше українські дороги були символом корупції та ганьби. Щодня в країні стається понад 400 аварій, зокрема через погані дороги та інфраструктуру", - пише прем’єр.

Також Гончарук зазначає, що у рейтингу якості доріг – за версією Всесвітнього економічного форуму – із 137 країн Україна посіла 130-те місце, опинившись між Мозамбіком і Парагваєм, та обіцяє, що у найближчі 5 років дороги стануть символом зростання та розвитку України.

Для цього в 2020 році уряд планує залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.

Нагадуємо:

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році планують збудувати рекордну кількість доріг - мінімум 4 тисячі кілометрів.

Також він заявив, що пріоритети щодо будівництва доріг місцевого значення ще визначаються, дороги будуть будувати там, де будуть найважливіші об'єкти соціальної інфраструктури.