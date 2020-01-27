Прем'єр розповів про пріоритети будівництва доріг місцевого значення

Пріоритети щодо будівництва доріг місцевого значення ще визначаються, дороги будуть будувати там, де будуть найважливіші об'єкти соціальної інфраструктури.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на презентації планів роботи Укравтодору - Дороги UA 2020.

"Не менш важливо будувати дороги і в межах областей, дороги меншого значення. Там пріоритети ще визначаються - вони будуть побудовані, виходячи з того, де будуть найважливіші, на нашу думку, пріоритетні об'єкти соціальної інфраструктри, опорні школи, лікарні. Бо паралельно з будівництвом доріг ідуть і інші важливі реформи", - сказав Гончарук.

"З 1 березня у нас має початися масштабне будівництво. Тобто настільки швидко, наскільки погода нам дозволить - ми маємо вийти будувати. Тому для всіх - фінансових компаній, лізингових, банків, для підрядників - це має бути чітким сигналом, що в цьому році треба готуватись до максимально раннього початку сезону.

Ми з боку державної влади спробуємо організувати всі процедури - тендери, папірці... до початку будівництва по достатній кількості об'єктів", - підкреслив прем'єр.

Він також зазначив, що виникають складності з результатами тендерів і закликав Антимонопольний комітет максимально швидко реагувати на скарги щодо тендерів.

Економічна правда