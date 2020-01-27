В першому кварталі року споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку газу на третину менше

В першому кварталі 2020 року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 30 - 35% менше, ніж в першому кварталі 2019 року.

Про це свідчать розрахунки Асоціації газового ринку України.

Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу.

24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг - відділення продажу газу від його транспортування.

Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу.

Згідно розрахунків Асоціації, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину.

Наприклад, домогосподарство в Полтавській області, яке споживає 1600 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 460 гривень замість 720 гривень.

Так само, зменшаться платежі домогосподарств в інших областях, зокрема, в Чернігівській та Хмельницькій. До прикладу, сім’я в Чернігівській області, що споживає 2 223 куб м газу в рік, сплатить в першому кварталі 583 грн замість 935, а сім’я подолян - 358 грн замість 551.

Нагадуємо:



20 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснило перерахунок та знизило платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, що стало можливим через зниження ринкових цін на газ.

Перерахунок плати за опалення залежить від типу палива, яке використовується постачальниками тепла в різних регіонах.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

У кінці грудня 2019 року під час зустрічі Ради регіонів прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Також 17 січня Антимонопольний комітет рекомендував підприємствам теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду через зниження ціни на газ.



Читайте також: Вартість доставки газу: що змінилось?

Все, що ви хотіли знати про тарифи: як змінюються суми в платіжках і чому