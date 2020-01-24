У Гончарука пояснили, де у платіжках зниження тарифу на опалення на 30%

Перерахунок плати за опалення залежить від типу палива, яке використовується постачальниками тепла в різних регіонах.

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів

Деталі: В уряді заявили, що тариф на опалення перерахували уже в 124 містах України. Це було зроблено на підставі постанови Кабміну №1082, яка дала можливість місцевим теплопостачальникам знижувати тариф.

Зниження тарифу на опалення до 30% стало можливим через зниження ціни на газ, яка в листопаді 2019 року становила 6235,5 грн за тисячу кубометрів, а в грудні впала до 4276,7 грн.

При цьому для споживачів тепла в різних регіонах знижка може бути різною. Так відбувається тому, що не всі підприємства використовують для виробництва тепла виключно газ. Деякі підприємства також можуть використовувати вугілля, пелети або інше паливо.

Так, у Кабміні пояснили, що, наприклад, Слов’янська ТЕС на 98,2% використовує в роботі вугілля і лише на 1,7% газ, тому знижка для місцевих жителів буде мінімальною.

Таким чином, наприклад, в Києві та області сума перерахунку тарифу за грудень в однокімнатних квартирах має складати не менше 80 грн., а у Львівській області сягатиме 292 грн.

В Чернігівській області сума знижки на опалення в двокімнатних квартирах за грудень має стартувати від 110 грн, а у Дніпропетровській сягатиме 435 грн.

В Рівненській області сума перерахунку тарифу на опалення трикімнатної квартири за грудень може скласти більше 500 грн.

Інформація про перерахунок тарифу за грудень має бути зазначена у платіжці.

Нагадаємо:

20 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснило перерахунок та знизило платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, що стало можливим через зниження ринкових цін на газ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

У кінці грудня 2019 року під час зустрічі Ради регіонів прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Також 17 січня Антимонопольний комітет рекомендував підприємствам теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду через зниження ціни на газ.

Українська правда