В УЗ порахували, скільки треба коштів на оновлення локомотивів
"Укрзалізниця" потребує 51,2 мільярда гривень протягом 6 років для оновлення локомотивного парку, з усіх локомотивів УЗ, лише 5,3% молодші за 25 років.
Про це повідомив член правління АТ "Укрзалізниця" Франтішек Буреш під час засідання міжфракційного депутатського об’єднання, повідомляє прес-служба компанії.
"Зараз нам доводиться балансувати між оновленням рухомого складу, модернізацією, переоснащенням, капітальними та поточними ремонтами локомотивів", - пояснив член правління.
Буреш наголосив, що парк локомотивів Укрзалізниці на сьогоднішній день морально та фізично застарілий: знос електровозів становить 94,4%, тепловозів – 98,3%.
Із загального інвентарного парку локомотивів лише 190 одиниць або 5,3% молодші за 25 років.
Щодо подальшого бачення цього процесу, він висловив впевненість, що Укрзалізниця має підтримувати вітчизняних виробників рухомого складу.
"Незважаючи на те, що є необхідність придбати на найкращих умовах нові локомотиви іноземного виробництва 135АС, 50DC, 20 AC/DC протягом 2020-2025 рр., ми чітко вимагаємо суттєвої локалізації їхнього виробництва на вітчизняних підприємствах", - зауважив Буреш.
Член правління також повідомив, що до 2025 року планується із залученням українських виробників здійснити відновлення та модернізацію 1023 локомотивів і капітальний ремонт 1049 одиниць тягового рухомого складу.
Нагадуємо:
"Укрзалізниця" закладає можливість відремонтувати за 2020 рік 300-500 вагонів за новою бюджетною моделью.
"Укрзалізниця" очікує показник прибутку за підсумками діяльності у 2019 році на рівні 2,5-3 млрд грн.
Збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками 2018 року збільшила чистий прибуток на 78% в порівнянні з 2017 роком - до 203,9 млн грн,
Також прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що консультанти від найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn надаватимуть свої послуги для "Укрзалізниці" менеджменту або будуть залучені до управління компанією на певному етапі.
Економічна правда
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