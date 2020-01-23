В УЗ розглядають можливість "бюджетного" ремонту 300-500 вагонів за рік

"Укрзалізниця" закладає можливість відремонтувати за 2020 рік 300-500 вагонів за новою бюджетною моделью.

Про це повідомив очільник компанії Євген Кравцов у інтерв’ю "BBC News Україна".

"Ми знайшли модель, як мінімальними коштами провести капітальний ремонт по цих позиціях. Це заміна вікон на нові склопакети, заміна санвузлів, заміна опалення.

Підрахували, що за такою формулою можна провести оновлення одного вагона за мільйон гривень. Для порівняння - повністю новий вагон вартує сьогодні 25 млн гривень, а капітальний ремонт - 11-12 млн гривень

На 2020 рік закладаємо можливість відремонтувати 300-500 вагонів. Якщо зможемо тримати такі темпи, то за приблизно три роки зможемо забути про проблему вагонів економ-сегменту.

Сподіваюсь, що цю ініціативу підтримують на рівні уряду і ми зможемо почати цю програму", - підкреслює Кравцов.

Водночас він вкотре зазначив, що держава не інвестує кошти у рухомий склад УЗ.

"Питання якості пасажирського рухомого складу прямо пропорційне кількості грошей, вкладених у його оновлення. Законом передбачено, що фінансування витрат на капітальні інвестиції має здійснювати держава.

Але, на жаль, ми маємо ситуацію, що цей механізм не працює. Від держави йдуть нульові інвестиції у рухомий склад. Ми маємо використовувати власні кошти", - резюмував очільник УЗ.

Нагадуємо:

Укрзалізниця очікує показник прибутку за підсумками діяльності у 2019 році на рівні 2,5-3 млрд грн.

Збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками 2018 року збільшила чистий прибуток на 78% в порівнянні з 2017 роком - до 203,9 млн грн,

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що центральний залізничний вокзал в Києві в 2019 році приніс 54 мільйона гривень збитків, раніше глава Укрзалізниці Євген Кравцов називав цифру в 87 мільйонів гривень.

30 грудня голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Економічна правда