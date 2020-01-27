НБУ заявив про навмисне пошкодження заставленого майна за "рефінансом" банку Бахматюка

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Національний банк повідомив в поліцію про навмисне пошкодження заставленого майна за наданим кредитом рефінансування банку "Фінансова ініціатива".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У 2014 році пов’язане з Олегом Бахматюком ТОВ "Кристал" надало Національному банку в заставу будівлі та споруди колишнього цукрового заводу, загальною площею 23 тис. кв. м, на 2 млрд грн, розташованого в місті Браїлів Вінницької області.

Невдовзі позичальник припинив обслуговування наданого кредиту, внаслідок чого НБУ розпочав процес судового стягнення боргу. Національний банк отримав наказ Господарського суду Вінницької області від 2 жовтня 2019 року щодо звернення стягнення на зазначене майно через його примусовий продаж на прилюдних торгах та розпочав його виконання.

Проте замість того, щоб співпрацювати з Національним банком щодо погашення заборгованості за кредитом рефінансування, ТОВ "Кристал" своєю бездіяльністю допустило псування заставленого майна, що призвело до зменшення його вартості в процесі примусового стягнення.

У жовтні 2019 року під час проведення державним виконавцем виконавчих дій щодо заставленого майна представниками Національного банку, які брали в них участь, встановлено, що стан цього майна значно погіршився, якщо порівнювати з його попереднім оглядом у травні 2018 року.

"Більшості будівель завдано значної шкоди внаслідок вирізання обладнання цукрового заводу, яке було вмонтовано в будівлі. Водночас окремі будівлі зруйновано, що значно зменшує ринкову або ж початкову вартість майна на торгах та, відповідно, суму коштів від його продажу, що має надійти на погашення кредиту рефінансування", – проінформував начальник відділу супроводження виконавчого провадження Управління роботи з проблемними активами Євген Булавін.

Національний банк не виключає причетності керівництва ТОВ "Кристал" до навмисного пошкодження заставленого майна. У зв’язку з цим подано відповідне звернення до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.

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Економічна правда