Дані Криклія і Кравцова про збитковість київського вокзалу відрізняються на 30 мільйонів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що центральний залізничний вокзал в Києві в 2019 році приніс 54 мільйона гривень збитків, раніше глава Укрзалізниці Євген Кравцов називав цифру в 87 мільйонів гривень.

Про збитковість вокзалу Криклій повідомив на сесії в Українському домі в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому міністр зазначив, що розташований поруч з вокзалом "Макдональдс" за цей же період приніс більше 3 млн дол прибутку, незважаючи на те що потік через вокзал вище.

Нагадуємо, в грудні 2019 року, глава "Укрзалізниця" Кравцов заявляв, що з початку 2019 року Центральний залізничний вокзал в Києві приніс компанії понад 87 млн грн збитків.

Укрзалізниця планує реконструювати Центральний залізничний вокзал Києва з його привокзальними площами, передати частину площ в оренду бізнесу та відкрити на базі вокзалу торговельно-розважальний центр.



30 грудня голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 3 грудня очікував, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова до 2020 року.



Економічна правда