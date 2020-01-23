Дані Криклія і Кравцова про збитковість київського вокзалу відрізняються на 30 мільйонів
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що центральний залізничний вокзал в Києві в 2019 році приніс 54 мільйона гривень збитків, раніше глава Укрзалізниці Євген Кравцов називав цифру в 87 мільйонів гривень.
Про збитковість вокзалу Криклій повідомив на сесії в Українському домі в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.
При цьому міністр зазначив, що розташований поруч з вокзалом "Макдональдс" за цей же період приніс більше 3 млн дол прибутку, незважаючи на те що потік через вокзал вище.
Нагадуємо, в грудні 2019 року, глава "Укрзалізниця" Кравцов заявляв, що з початку 2019 року Центральний залізничний вокзал в Києві приніс компанії понад 87 млн грн збитків.
Укрзалізниця планує реконструювати Центральний залізничний вокзал Києва з його привокзальними площами, передати частину площ в оренду бізнесу та відкрити на базі вокзалу торговельно-розважальний центр.
30 грудня голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій 3 грудня очікував, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова до 2020 року.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua