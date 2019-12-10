Кравцов показав, як виглядатиме Центральний вокзал після реконструкції

Укрзалізниця планує реконструювати Центральний залізничний вокзал Києва з його привокзальними площами, передати частину площ в оренду бізнесу та відкрити на базі вокзалу торговельно-розважальний центр.



Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.

"Сучасний, зручний, без хаотично запаркованих автомобілів та стихійної торгівлі. Саме таким я бачу Центральний залізничний вокзал у Києві.

Його редевелопмент розпочинаємо зсередини. Уже в найближчі декілька місяців плануємо через систему Prozorro, максимально відкрито, обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (розподільний зал, що влаштовується між платформами - ЕП) (понад 10 тис квадратних метрів).

Торговельні точки, що заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані. Натомість зручні та невикористані площі – комерціалізовані", - пише він.

Кравцов також анонсував реконструкцію інших архітектурних елементів вокзалу.



"Далі, наступними етапами, плануємо реконструювати привокзальні площі, передати частину площ у концесію, й на базі залізничного вокзалу з’явиться торговельно-розважальний центр", - написав він.

Економічна правда