Центральний вокзал завдав УЗ понад 87 мільйонів збитків за рік

Центральний залізничний вокзал міста Києва завдав Укрзалізниці збитків у понад 87 мільйонів гривень, за підрахунками після реконструкції та обладнання нових місць для торгівлі вокзал збільшить доходи у 7 разів

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.

"За нашими підрахунками, на облаштування нових торговельних місць, потенційний орендар витратить близько 70 млн грн.

Завдяки такому підходу буде реконструйовано зсередини вокзал та значно збільшені доходні надходження Укрзалізниці: розраховуємо на зростання у 7 разів.

Наразі ж з початку 2019 року вокзал завдав компанії більше 87 млн грн збитків", - пише Кравцов.



Також голова УЗ зазначив, що розпочати реконструкцію вокзалу раніше заважала бюрократія.

"Чому не робили цього раніше: бо в нас були зв’язані руки політичною бюрократією. Отримали дозвіл - готові до роботи. З цікавого: деякі орендарі мали "контракти" за максимально низькою ціною на 25 років. Тому зараз ще триває робота в цьому напрямі", - резюмував він.

Кравцов пообіцяв згодом публічно представити на обговорення громадськості всі етапи наймасштабнішої реконструкції.

Нагадуємо:



Укрзалізниця планує реконструювати Центральний залізничний вокзал Києва з його привокзальними площами, передати частину площ в оренду бізнесу та відкрити на базі вокзалу торговельно-розважальний центр.



Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже на наступному тижні.

Економічна правда