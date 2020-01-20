Арешти активів "Газпрому" за позовами "Нафтогазу" у європейські суди зняті

Знято арешти активів "Газпрому" за позовами НАК "Нафтогаз України" у Великій Британії, Люксембурзі, Нідерландах.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву російської компанії.

"Згідно з підтвердженням від місцевих консультантів, отриманим ПАТ "Газпром" 20 січня 2020 року, арешти і забезпечувальні заходи, прийняті в Англії і Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі на вимогу НАК "Нафтогаз України" на підставі Арбітражного рішення Торгової палати Стокгольма №V 2014/129 від 28 лютого 2018 року, були зняті", - зазначено в заяві.

У Великобританії зобов'язання суду (Undertakings) "Газпрому", South Stream Transport B.V. і Blue Stream Pipeline Company B.V. були припинені наказом англійського суду від 14 січня 2020 р.

Юридична компанія "ДЛА Пайпер Лондон" підтвердила, що це є достатнім для припинення зобов'язань суду в Англії.Адвокати "Нафтогазу" направили 10 січня 2020 р листи на адресу адвокатів "Газпрому" і нідерландських компаній групи "Газпром" про зняття арештів в Нідерландах "ДЛА Пайпер Амстердам" підтвердила, що це є достатнім для зняття арештів в Нідерландах.

Інформація про зняття арешту акцій відображена в реєстрі акціонерів South Stream Transport BV.

Нагадуємо:

11 січня 2020 року "Нафтогаз" і "Газпром" підписали акти про відкликання вимоги (Withdrawal of action) щодо арештів від 15/22 лютого 2019 року і 26/31 липня 2019 року.

Адвокати "Нафтогазу" 13 січня 2020 року направили додаються листи на адресу люксембурзьких банків і компаній, щодо яких були прийняті арешти 15/22 лютого 2019 року і 26/31 липня 2019 року адвокати Arendt & Medernach підтвердили, що ці дії є достатнім для зняття арештів в Люксембурзі за умови зняття банками і компаніями обмежень, накладених ними на підставі арештів.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

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