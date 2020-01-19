Індія відмовилася від проекту Hyperloop

Уряд індійського штату Махараштра відмовляється від проекту транспортної системи Hyperloop, яка мала з'єднати столицю штату Мумбаї з індійським містом Пуна.

Про це журналістам заявив заступник головного міністра Махараштри Аджіт Павар, пише "Комерсант".

Як зазначив чиновник, проект Hyperloop поки "не реалізований ніде в світі". "Нехай його спочатку побудують десь, хоча б 10 км. Якщо він буде успішним, тоді ми розглянемо можливість його впровадження в штаті", - сказав заступник міністра, якого цитує The Indian Express.

Попередня адміністрація штату планувала виділити на проект Hyperloop 10 млрд доларів. Передбачалося, що надшвидкісна траса допоможе зменшити час пересування між містами Мумбаї і Пуна з 3-4 годин до 35 хвилин.

Концепція Hyperloop була запропонована бізнесменом Ілоном Маском в 2013 році. Над проектом працює, зокрема, компанія Hyperloop Transportation Technologies (HTT).

Вона планувала побудувати однойменну надшвидкісну транспортну систему на Близькому Сході, щоб скоротити час у дорозі між Дубаєм, Абу-Дабі і містами Саудівської Аравії.

HTT уклала угоди з низкою країн про будівництво та тестуванні там подібних систем. Зокрема, в 2016 році домовленість була досягнута з урядом Словаччини, в 2017 році - з урядом Індії, в 2018 році - з владою американських штатів Огайо та Іллінойс.

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"Фантазери або реалісти? Що треба знати про Hyperloop в Україні"

Нагадаємо:

Мінінфраструктури та компанія Hyperloop Transportation Technologies домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування.

У лютому 2018 року екс-міністр Володимир Омелян заявляв, що Україна в 2019 році може почати будівництво тестового майданчика в Дніпрі за кошти приватних інвесторів.

Крім того, за його словами, квиток на Hyperloop коштував би дешевше, ніж на літак і поїзд.

У листопаді 2018 року Омелян повідомив, що до кінця року очікує наукового обґрунтування від НАНУ.

У вересні минулого року міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проекту Hyperloop.