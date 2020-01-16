Бізнес очікує в цьому році курс в 27,4 гривні за долар — НБУ

Очікування бізнесу щодо курсу становлять 27,43 гривні за долар, у попередньому кварталі показник становив 27,96 гривень за долар.

Про це повідомляє опитування компаній від Нацбанку.

Майже половина компаній – 44,1% – уважає, що курс не перевищить 27,00 грн/дол.

Також підприємці прогнозують темпи зростання споживчих цін через 12 місяців на рівні 7% (у III кварталі – 6,9%), що є досить близьким до середньострокової інфляційної цілі Національного банку (5+/-1% в.п.)

Як і раніше, більше половини респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 7,5%.

Більше третини компаній очікують зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні за 2020 рік (37,6%, ще майже половина (46,8%) вважає, що ці показники залишаться на тому ж рівні.

Нагадуємо:

69,2% компаній, планують протягом 2020 року підвищувати зарплати своїм працівникам, лише 2,2% планують скорочувати зарплатню.

Раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що темпи зниження облікової ставки у 2020 році будуть більш швидкими, ніж очікувалося раніше.

До цього голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.