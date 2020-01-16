70% компаній планують підвищувати зарплати працівникам протягом року — опитування НБУ

69,2% компаній, планують протягом 2020 року підвищувати зарплати своїм працівникам, лише 2,2% планують скорочувати зарплатню.

Про це повідомляє опитування компаній від Нацбанку.

Найвищі очікування по підвищенню зарплат у підприємств переробної промисловості, а в регіональному розрізі – у підприємств Житомирської та Тернопільської областей.

Також 18,5% підприємців очікують скорочення персоналу, а 16,9% навпаки – прогнозують збільшення кількості працівників.

Скорочення персоналу очікують респонденти енерго- та водопостачання, сільського господарства, переробної промисловості та транспорту і зв’язку.

Збільшувати штат планують підприємства інших видів діяльності, будівництва та торгівлі, насамперед у Волинській, Запорізькій, Київській, Львівській, Харківській областях та у місті Києві.

Нагадуємо:

Національний банк найімовірніше опустить прогнозну криву облікової ставки в кінці січня 2020 року.

Раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що темпи зниження облікової ставки у 2020 році будуть більш швидкими, ніж очікувалося раніше.

До цього голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

Економічна правда