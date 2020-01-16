Новини 16 січня: гральний бізнес, соєві правки та Гончарук

Про гральний бізнес. Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Про соєві правки. Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт 1210, чим скасувала у тому числі так звані "соєві правки".

Про Гончарука. Міністр економіки Тимофій Милованов підтримав прем’єр-міністра Олексія Гончарука після скандалу зі злитими в мережу записами розмов та навів факти, які на його думку доводять, що Гончарук найкращий прем’єр.

Про НБУ та ФОПів. Національний банк зупинить норму постанови, якою забороняється ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на власні, не пов'язані з бізнесом потреби.

Про зміни до податкового кодексу. Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

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Ротшильди, макарони, олів’є: Де міфи, а де правда в "плівках Гончарука"

ЕП проаналізувала основні тези, які прозвучали в скандальних записах. Про що саме говорили дійові особи тієї розмови, і чи є тут підстави для занепокоєння.

Землю знову будуть голосувати: як змінився законопроєкт і до яких норм є питання

Опрацювавши понад 4 тис поправок, аграрний комітет парламенту підготував до другого читання законопроєкт про обіг аграрних земель. Документ справляє позитивне враження, проте деякі норми варті додаткової уваги депутатів.







