Рада скасувала "соєві правки"

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт 1210, чим скасувала у тому числі так звані "соєві правки".

За відміну соєво-ріпакових правок, які скасовують відшкодування ПДВ українським експортерам, проголосували 283 нарлепи, проти - 37, утримались - 33, не голосували - 39.

До розгляду законопроєкту у другому читанні депутати внесли до нього правки про скасування "соєвих правок": голова податкового комітету Данило Гетманцев - правку №2123, Олексій Тарасов, Микола Сольський та ще 18 нардепів - правку № 2124. Вони ідентичні та були враховані.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасування так званих соєвих правок.

У грудні 2017 року Верховна Рада прийняла так звані "соєво-рапсові правки", якими відмінила відшкодування ПДВ на сою та насіння свиріпи з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року; ріпаку з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 року.

Український малий та середній аграрний бізнес втрачає більше 10 доларів на кожній тоні реалізованої сої в результаті "соєвих правок".

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Економічна правда