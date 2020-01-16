НБУ зупинить заборону ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби
Нацбанк зупинить норму постанови, якою забороняється ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на власні, не пов'язані з бізнесом потреби.
Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій під час брифінгу, передає hromadske.
"Ми призупиняємо дію нашого коментаря про те, що кошти з рахунків ФОПів не можуть використовуватися на потреби, не пов’язані з підприємницькою діяльністю. Цей коментар стосується фактично податкової служби", - підкреслив Смолій.
За його словами, своєю нормою НБУ не вносив жодних нових змін до чинного законодавства, оскільки фактично заборона на використання коштів з рахунків ФОПів для особистих потреб діє в Україні з 2003 року.
Нагадаємо:
Набула чинності постанова Нацбанку, яка містить пряму заборону на витрачання коштів з бізнес-рахунків ФОПів на особисті, не пов'язані з бізнесом, потреби.
Ця норма вже обговорювалася в серпні 2019 року. Тоді в Нацбанку заявили, що вона носить "технічний уточнюючий характер" і фактично не містить змін для ФОП.
"Чинні вимоги Інструкції вже і так передбачають, що фізична особа, яка здійснює підприємницьку/незалежну професійну діяльність має відкрити у банку окремі рахунки - для здійснення підприємницької діяльності та для власних потреб. Тож і сьогодні фізична особа-підприємець може витрачати кошти з підприємницького рахунку лише для здійснення підприємницької діяльності", - заявляли у Нацбанку.
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