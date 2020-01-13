Міжбанк: гривня втрачає позиції
13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 - 24,10 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,05 - 24,10 гривні;
Євро – 26,74 - 26,80 гривні;
Нагадуємо:
13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,95 – 24,00 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 13 січня на рівні 23,96 гривні за долар.
10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.
10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 - 23,95 гривні за долар.
Економічна правда
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