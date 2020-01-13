Міжбанк: гривня втрачає позиції

13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 - 24,10 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,05 - 24,10 гривні;

Євро – 26,74 - 26,80 гривні;

Нагадуємо:

13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,95 – 24,00 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 13 січня на рівні 23,96 гривні за долар.

10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.

10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 - 23,95 гривні за долар.

Економічна правда