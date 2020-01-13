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Курс валют на 13 січня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Понеділок, 13 січня 2020, 11:00
 

13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,95 – 24,00 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,91 - 23,93 гривні;

Євро – 26,59 - 26,62 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,78 – 24,11 гривні. Євро купують по 26,26 гривні, продають по 26,77 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,93 - 24,17 гривні, євро - 26,40 - 26,57 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 13 січня на рівні 23,96 гривні за долар.

10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.

10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,93 - 23,95 гривні за долар.

Економічна правда

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