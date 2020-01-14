Курс валют: гривня ще трохи зміцніла
Вівторок, 14 січня 2020, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 14 січня на рівні 23,93 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,62 (на 13 січня – 26,58 гривні).
Нагадуємо:
13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,95 – 24,00 гривні за долар.
13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 - 24,10 гривні за долар.
Економічна правда
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