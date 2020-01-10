В Україні припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів — Генпрокуратура

Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами в рамках протидії незаконному гральному бізнесу припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів.

Про це повідомляє прес-служба ОГП.

"За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис обшуків, вилучили 11,6 тис одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що прокуратура продовжує координувати та забезпечувати ефективну роботу на цьому напрямі, зокрема щодо закінчення розслідування і належного підтримання обвинувачення у цих кримінальних провадженнях у суді.

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Нагадуємо:

За два тижні після оголошеного закриття гральних закладів деяки з них замаскувалися під караоке та інтернет-центри

За повідомленнями на урядову гарячу лінію з 27 грудня 2019 року правоохоронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які спробували поновити свою роботу.

Очільник Кабміну Олексій Гончарук заявив, що гральні заклади "почали піднімати голову" після їх нещодавнього закриття та повідомив, що можливий повтор рейду по нелегальних казино.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав громадян повідомляти на урядову гарячу лінію 1545 чи в соцмережах, якщо їм відомо про роботу нелегальних гральних закладів.

19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований урядовий законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

20 грудня Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

Того ж дня поліція повідомила, що закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні.

Служба безпеки України повідомила, що оперативники провели 57 одночасних обшуків у "злачних місцях", які діяли під прикриттям правоохоронців.

Поліція розпочала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом. Створили 715 мобільних груп правоохоронців.

Економічна правда