У Києві зали ігрових автоматів маскують під VIP-караоке

Фото: Аллан Левітов, Facebook

За два тижні після оголошеного закриття гральних закладів деяки з них замаскувалися під караоке та інтернет-центри

Про це повідомляє видання Хмарачос.

У "VIP-караоке", які нібито з'явилися замість гральних закладів, дозволено співати лише повнолітнім.

Фото: Ruslana Solovyova, Facebook

Також на місці окремих точок казино "Космолот" з’явилися вивіски іншої гральної мережі Simple Games.

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"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Нагадуємо:



За повідомленнями на урядову гарячу лінію з 27 грудня 2019 року правоохоронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які спробували поновити свою роботу.

Очільник Кабміну Олексій Гончарук заявив, що гральні заклади "почали піднімати голову" після їх нещодавнього закриття та повідомив, що можливий повтор рейду по нелегальних казино.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав громадян повідомляти на урядову гарячу лінію 1545 чи в соцмережах, якщо їм відомо про роботу нелегальних гральних закладів.

19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований урядовий законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

20 грудня Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

Того ж дня поліція повідомила, що закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні.

Служба безпеки України повідомила, що оперативники провели 57 одночасних обшуків у "злачних місцях", які діяли під прикриттям правоохоронців.

Поліція розпочала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом. Створили 715 мобільних груп правоохоронців.





