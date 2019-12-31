Прем'єр заявив, що рейд по азартних закладах можуть повторити

Очільник Кабміну Олексій Гончарук заявив, що гральні заклади "почали піднімати голову" після їх нещодавнього закриття та повідомив, що можливий повтор рейду по нелегальних казино.

Джерело: Гончарук в інтерв’ю для телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Починають піднімати голову (азартні заклади – УП). Ми це бачимо. Після нового року ми можливо повторимо "сеанс переконання". Ми контролюємо ситуацію кожен день. Ми не бачимо масового повернення залів. Просто хтось переховується. Хтось за якимись табличками позавішував ці вивіски і намагається приховати, що вони продовжують роботу. Хтось домовився із місцевими правоохоронцями. Рано чи пізно це все припиниться і до всіх дійдуть руки."

Деталі: Прем’єр-міністр додав, що у разі виявлення випадку відновлення роботи азартного закладу на перший раз попереджають правоохоронців. На другий – будуть приймати кадрові рішення серед відповідальних за закриття.

На запитання журналістки щодо анонсування боротьби з гральними закладами міністром МВС Арсеном Аваковим ще у 2014 році, Гончарук сказав, що не хоче це коментувати.

Керівник уряду вважає, що такі заклади мають працювати за правилами, або не працювати взагалі.

Що передувало: Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав громадян повідомляти на урядову гарячу лінію 1545 чи в соцмережах, якщо їм відомо про роботу нелегальних гральних закладів.

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"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Передісторія:

19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований урядовий законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

20 грудня Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

Того ж дня поліція повідомила, що закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні.

Служба безпеки України повідомила, що оперативники провели 57 одночасних обшуків у "злачних місцях", які діяли під прикриттям правоохоронців.

Поліція розпочала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом. Створили 715 мобільних груп правоохоронців.